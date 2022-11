Lunotto in frantumi e carrozzeria devastata: due le auto danneggiate

In un caso hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore. Nell’altro, hanno rigato quasi tutta la carrozzeria. Sono due i danneggiamenti di auto che sono stati messi a segno in tempi e posti diversi della città e che, quasi certamente, non hanno nessuno collegamento l’uno con l’altro. Entrambe le denunce, a carico di ignoti, sono state formalizzate alla polizia che si sta, adesso, occupando dell’attività investigativa per provare a dare un nome e cognome ai vandali. Non è naturalmente chiaro, non può esserlo, se si tratti di danneggiamenti mirati o meno. Forse quello verificatosi al Quadrivio Spinasanta, ai danni di un operaio trentaduenne, proprietario della Citroen C3 alla quale è stato mandato in frantumi il lunotto posteriore potrebbe essere un danneggiamento mirato. Ma, inevitabilmente, spetterà agli investigatori mettere dei punti fermi e stabilire per quale motivo è stata compiuta questa azione.

A San Leone, invece, è stata danneggiata, quasi per intero, la carrozzeria di una Hyundai di proprietà di un impiegato sessantaduenne.

Ad entrambi i proprietari delle vetture è stato chiesto, in sede di denuncia, se avessero – come procedura investigativa esige – dei sospetti. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.