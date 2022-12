Le luminarie sono state accese: c'è aria di Natale fra Porta di Ponte e via Atenea

Collocate ed accese. Anche a Porta di Ponte e in via Atenea si respira aria di Natale. Le luminarie - pagate dal Parco archeologico Valle dei Templi - hanno dato il tanto atteso "tocco" di festa. E, negli ultimi minuti, sono stati - tutti coloro che appunto si sono riversati lungo il "salotto buono" della città - che camminano praticamente con il naso per aria. L'illuminazione artistica - costata circa 25 mila euro - sta, di fatto, veramente incantando tutti, anche i più distratti. Ed ha concretamente valorizzato un luogo simbolo di Agrigento.