“Hanno tentato di uccidermi”: l’ex ministro Azzolina racconta per la prima volta l’agguato subito ad Agrigento

"Quello di Agrigento è stato un episodio non solo sconfortante, ma davvero terribile. Non ne ho parlato fino ad oggi perché, all’epoca dei fatti, si temevano atti emulativi”.

Per la prima volta l’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, oggi deputata del Movimento 5 Stelle, racconta l’agguato subito ad Agrigento nell’autunno del 2020. Lo fa in un’intervista rilasciata ad affaritaliani.it, ripresa dal quotidiano “Libero”, svelando i particolari di un episodio che l’ha fortemente segnata.

“Qualcuno ci speronò tentando di buttare fuori strada la macchina sulla quale viaggiavamo. Ma per fortuna la scorta ha accelerato e siamo riusciti a seminarli".

Il grave episodio sarebbe collegato ad un concorso per docenti che si sarebbe dovuto svolgere in quel periodo. In piena emergenza pandemia, Lucia Azzolina venne accusata di “tentata strage” perché non si sarebbe prodigata ad annullare il concorso mettendo a repentaglio, secondo le accuse, la vita di tante persone costrette ad assembrarsi e quindi rischiando d’innescare un pericoloso focolaio di Covid-19.

“In realtà - spiega Lucia Azzolina su “Libero” - non era nostra intenzione mettere migliaia di persone nei capannoni per fare il concorso. Avevamo infatti stipulato un protocollo severissimo con il Comitato tecnico-scientifico, prevedendo un massimo di 10/12 persone per aula, con tutti i controlli del caso. Il concorso, alla fine, si è svolto in piena sicurezza e questa estate, proprio grazie a questa mia scelta, i docenti sono stati assunti".

Luciana Azzolina era stata invitata a non divulgare la notizia dell’attentato dall’allora capo della polizia Franco Gabrielli, oggi sottosegretario: “Mi disse chiaramente che non se ne doveva parlare per evitare emulazioni”.