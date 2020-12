Il tricolore avvolge la via Atenea, il sindaco Miccichè: "Uniti per superare il Covid"

In un periodo difficile, con una grave crisi sociale ed economica dovuta all’emergenza pandemica del Cornavirus, dal cuore della città di Agrigento arriva un messaggio di speranza per superare un momento molto duro per molti cittadini.

La magica atmosfera del Natale invade le piazze della città

„ La magica atmosfera del Natale invade le piazze della città “

Da stasera e per tutto il periodo delle festività natalizie, un lungo corridoio di luci tricolore, avvolgerà la via Atenea. L’illuminazione, per come spiegato anche dal sindaco di Agrigento, Franco Micchicè, vuole essere un appello all’unità degli italiani: "Queste luci, vogliono essere un simbolo, in questo periodo di emergenza – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco – tutta Italia dovrebbe essere unita, da Bolzano a Lampedusa e questo è il nostro invito a tutti ad avere fiducia e a non disperare”.

L'illuminazione artistica di via Atenea, si è resa possibile grazie al contributo di diverse aziende private oltre che del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e dell’assessorato regionale al Turismo.