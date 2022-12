Luci di Natale potenzialmente pericolose? A Porta di Ponte le stelle sono installate ad altezza di bambino

Luminaria di Natale ad altezza di bambino a Porta di Ponte, da qualche giorno, sul varco di accesso della via Atenea, è stato installato un arco luminoso formato da nove elementi a forma di stella. Le scenografiche luci però potrebbero rappresentare un potenziale perciolo soprattutto per i due corpi inferiori, essendo le punte inferiori delle stelle, collocate ad un'altezza di circa 70 centimetri da terra, quindi, facilmente toccabili anche dai bambini. Luci, alimentate da corrente elettrica, che potrebbero attrarre la curiosità dei piccoli e che potrebbero comunque rappresentare un potenziale pericolo. La normativa di sicurezza in materia di luminarie, ovvero di quelle installazioni con carattere temporaneo collocate all’aperto, è differente per quelle collocate su aree pubbliche e quelle private. Sulle distanze da terra, la Legge prescrive che “le luminarie alimentate direttamente dalla rete a 230V non siano a portata di mano delle persone presenti al suolo o nelle posizioni praticabili dei fabbricati come porte, finestre, balconi ecc…”

Per quanto riguarda invece l'altezza da terra, la norma prescrive che “gli elementi luminosi devono trovarsi ad almeno 5m”. Per una completa e corretta informazione, l'installazione anche a portata di mano, è consentita solo agli impianti a bassissima tensione di sicurezza, indicati con il termine (Selv).