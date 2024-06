Scuole sempre più "bersaglio" facile: di nuovo ladri in azione, rubato un computer

Anche nella piccola Lucca Sicula. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, è riuscito ad entrare - nottetempo - nella scuola primaria "Giovanni Pascoli" di via Aia ed ha rubato, dopo aver rovistato a destra e a manca, un pc portatile. A denunciare l'accaduto è stata una insegnante che, fatta la scoperta, non ha potuto far altro che bussare alla porta della stazione dei carabinieri.

I ladri, nei giorni scorsi, sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato la porta d'ingresso principale. E una volta dentro la scuola hanno, appunto, rovistato un po' ovunque, trovando alla fine soltanto un personal computer portatile di "prezioso". Il danno non è stato quantificato nell'esatto ammontare e non è coperto da nessuna assicurazione. Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri riuscire, laddove possibile, a raccogliere elementi e indizi per identificare il balordo o i balordi.

