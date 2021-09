Lucca Sicula dice addio a Gianvito: oggi i funerali, proclamato il lutto cittadino

Giornata di lutto cittadino, oggi, a Lucca Sicula dove alle ore 17, in chiesa Madre, si terranno i funerali di Gianvito Pio Di Leo: il diciottenne che ha perso la vita nella notte fra sabato e domenica in contrada Dragotto fra Burgio e Lucca Sicula. Il ragazzo era a bordo di una Lancia Y che, per cause non chiare, è precipitata in un burrone.

L'autovettura, la Lancia Y, è risultata essere condotta da un diciottenne, pure lui di Lucca Sicula che, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, venne subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

“Siamo addolorati per la morte di questo giovane” - aveva commentato domenica mattina il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo che ha proclamato, per oggi, il lutto cittadino - .