Forzano una grata e si intrufolano nel Municipio, arraffati i soldi dei distributori di snack e bevande

Forzano la grata metallica e si intrufolano, senza alcuna difficoltà, negli uffici comunali. E al Municipio di Lucca Sicula, forzando il distributore automatico di bevande e snack, si appropriano degli spiccioli contenuti nelle macchinette di distribuzione automatica. Il furto aggravato si è verificato la scorsa notte. A denunciare, a carico di ignoti, è stato il vice sindaco che ha bussato alla porta della caserma dei carabinieri.

Il danno provocato è stato di circa 100 euro, non coperto da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri della stazione di Lucca Sicula hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare il balordo o i balordi che hanno compiuto un simile raid. Gesti del genere, di fatto, si ripetono ad Agrigento o in altri grossi Comuni dell'Agrigentino e non solo. Ma mai si erano registrati al Municipio della piccola realtà di Lucca Sicula.