Sfondano finestra e porte del Comune e si intrufolano: è stato un tentativo di furto?

Chissà cosa cercavano. O cosa pensavano di trovare. Hanno solo creato danni e, a quanto pare, sono tornati indietro con le mani vacanti. Si tratta dei ladri che sono riusciti ad intrufolarsi al Comune di Lucca Sicula. Cosa che è avvenuta fra la serata di lunedì scorso e l'alba dell'indomani.

I malviventi, per entrare al Municipio, in via Corvo, hanno forzato una finestra. Ma hanno anche danneggiato più porte di alcuni uffici. Non avrebbero portato via nulla, secondo quanto risulta.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri del paese è stato il vice sindaco che ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I militari dell'Arma hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare di identificare chi ha creato il danno. Un danno che non è stato quantificato nell'esatto ammontare e che, comunque, non è coperto da nessuna polizza assicurativa.