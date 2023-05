La fortuna torna a baciare la provincia, vinti oltre 22 mila euro al Lotto: ecco dove

Il gioco del Lotto torna a premiare la provincia di Agrigento. Nel concorso di martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un terno secco che vale ben 22.500 euro a Favara. Si tratta della vincita più alta in Sicilia per questa estrazione, dato che un ambo di minor valore (15 mila euro) è stato centrato a Ragausa. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 455 milioni da inizio anno.