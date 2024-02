Lottizzazione abusiva Scala dei turchi, tutti assolti "perché il fatto non sussiste"

Il tribunale di Agrigento ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste gli imprenditori Alfonso (nel frattempo deceduto) e Lorenzo Catanzaro e la madre di quest'ultimo, Rosa Gucciardo, dall'accusa di lottizzazione abusiva. Per la Procura avrebbero edificato immobili in una zona di inedificabilità assoluta vicino alla Scala dei Turchi.

Assolti anche i tecnici che curarono le pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni a costruire in servizio al Comune di Realmonte e alla Sovrintendenza di Agrigento: Giuseppe Vella, Agostino Friscia e Calogero Carbone. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Roberto Mangano, Vincenzo Maria Giacona Venuti e Antonella Paternó.