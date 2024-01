La lotteria Italia premia anche la provincia di Agrigento. Fra i biglietti di terza categoria ne è stato venduto uno a Canicattì che ha fruttato 20mila euro.

La notizia, come sempre, è rimbalzata sui social, destando grande curiosità e provocando l'immancabile caccia al vincitore che, per il momento, non ha portato ad alcun risultato.