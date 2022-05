L'omicidio di Lorena Quaranta, la Procura: ergastolo per il fidanzato Antonio De Pace

Ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere accusato di aver ucciso la fidanzata Lorena Quaranta, originaria di Favara, il 31 marzo 2020. È quanto ha richiesto questa mattina il pm Roberto Conte al termine della requisitoria in cui ha sottolineato i futili motivi alla base dell'omicidio avvenuto a Furci Siculo. Si attende adesso la sentenza in primo grado prevista il prossimo 29 giugno.

Lo scorso febbraio De Pace era stato dichiarato capace di intendere e di volere e quindi imputabile, al termine della perizia effettuata per conto della Procura dal professore Stefano Ferracuti che aveva evidenziato l'assenza di "disturbi psichitriaci" nel ragazzo di origini calabresi, all'epoca dei fatti vittima di una "importante condizione ansiosa".

Ad assistere la famiglia Quaranta l'avvocato Giuseppe Barba. De Pace è difeso dai legali Bruno Ganino e Salvatore Silvestro.

La vicenda

La notte del 31 marzo Lorena Quaranta è morta dopo essere stata strangolata. Tutto questo al termine di una lite con il fidanzato, iniziata la sera prima e terminata poi in tragedia nell'appartamento di Furci Siculo in cui i due abitavano. Poi il tentaivo di suicidio di De Pace che si è procurato dei tagli prima di chiamare i carabinieri. Alla base sembra esserci una sola "giustificazione", inusuale quanto agghiacciante: uno stato d'ansia che da giorni avrebbe tormentato il 27enne, provocato dalla paura di essere stato contagiato dal coronavirus insieme alla stessa Lorena. Ipotesi successivamente smentita dai tamponi effettuati su entrambi dal personale sanitario