Morì per malaria ma oggi avrebbe compiuto 49 anni, l'appello della famiglia: "Mai più vittime del disinteresse"

Ci sono ferite che sanguinano per sempre. Non quelle del corpo, ma dell'anima: quelle che nessuno può medicare alla perfezione e che nemmeno il trascorrere del tempo riesce a cicatrizzare. Perdere chi si ama è sempre uno strazio. Inaccettabile specie quando chi non ce l'ha fatta viene ritenuta "vittima del disinteresse". E così è per la mamma, le sorelle e il fratello di Loredana Guida, la giornalista-insegnante uccisa dalla malaria il 28 gennaio del 2020. Una famiglia che oggi, nel giorno del quinto compleanno senza Loredana, ha richiamato tutti ad avere passione per quello che si fa.

La lettera-appello

E' il 28 gennaio 2020, sono le 3,30, Loredana muore nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a causa di una febbre malarica mai diagnosticata. Aveva appena 44 anni, oggi avrebbe festeggiato il suo 49esimo compleanno. Il 25 aprile, sì proprio nel giorno della festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ma sembra proprio ironia della sorte che sia morta a causa di un sistema oppresso, imbrigliato, soffocato dalla mala gestione, in questo caso di un sistema sanitario che ancora oggi attende l'arrivo dei propri 'liberatori'. La città dei 'Giganti' troppo spesso in mano a piccoli miopi amministratori della sanità, come della cosa pubblica in generale. Basti guardare l'incuria a cui, anche per colpa nostra, di cittadini poco avvezzi alla cultura del bello, siamo costretti a convivere. Incuria che si riverbera nel più intimo dei nostri sentimenti che cercano un po' di pace per lenire, per pochi attimi, l'amarezza con cui siamo costretti a convivere. Purtroppo per gli oppressori però, noi siamo ottimisti nati come lo era Loredana, la nostra carissima sorella Loredana che del sorriso aveva fatto la regola di vita. Per gestire la cosa pubblica e nello specifico la sanità non si può prescindere dalla passione, quel sentimento che ti fa fare le cose senza pensare ad un tornaconto personale a scapito di tutto il resto. Passione è donarsi, sia chiaro anche sotto compenso. Che non deve però diventare lo scopo unico. Altrimenti si perde il senso della propria posizione, confondendo il senso della gestione della cosa pubblica. A quanti leggeranno questa lettera chiediamo di credere in se stessi e nel fatto che si può, si può, si deve pretendere dagli amministratori, ma anche dai cittadini, poco avvezzi al rispetto, che la passione deve essere condizione essenziale per raggiungere un traguardo utile a tutta la società civile. Ciao Lò, ci manchi tantissimo. La famiglia

Cuore e passione trasformano in "guerrieri"

Loredana Guida era una "guerriera". E non lo ha dimostrato soltanto nel gennaio del 2020 quando, per una settimana, seppur in coma e con danni multiorgano, ha lottato con le unghie e con i denti per restare aggrappata alla vita. Lo aveva già fatto vedere 15 anni prima quando aveva scelto, in una provincia povera di opportunità e in settore già in crisi, di fare la giornalista, di raccontare - sempre con umanità, scrupolo e rispetto - le magagne del territorio. Caparbia all'inverosimile, "Log" non soltanto a un certo punto della sua esistenza aveva deciso - e c'era riuscita - di dedicarsi all'insegnamento, senza mai voltare le spalle al giornalismo, ma voleva far nascere – in Nigeria - una scuola, magari anche con il servizio di scuolabus. Cuore e passione, se non fosse stato per la malaria, avrebbero concretizzato il suo sogno. Perché Loredana Guida credeva davvero in quello che faceva e non pensava mai, per niente, al proprio tornaconto personale ed economico.

Aumentano i casi di malaria e anche i decessi Già nel 2020 c'era stato un aumento di casi di malaria, ma nel 2022 i contagi hanno registrato un'ulteriore crescita, attestandosi a 249 milioni, quasi 17 milioni in più rispetto al 2019. Cresciuti anche i decessi: 608 mila, 32 mila in più rispetto al 2019. I dati sono del 'World malaria report 2023' realizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel 2021 l'Oms ha raccomandato l'adozione del primo vaccino per prevenire la malaria (denominato Mosquirix) e finora più di 2 milioni di bambini hanno ricevuto almeno una dose in Ghana, Kenya e Malawi. Molta attenzione va posta sugli effetti dei cambiamenti climatici: potrebbero creare ambienti più favorevoli alla trasmissione dell'infezione. È già successo in Pakistan, dove, a seguito di eventi climatici estremi, i casi di malaria sono cresciuti di 5 volte rispetto all'anno precedente passando dai circa 500 mila del 2021 ai 2,6 milioni del 2022.

Il processo

Sotto processo per la morte di Loredana Guida c'è il medico di base e uno del pronto soccorso del "San Giovanni di Dio". Un terzo medico è deceduto. Il gip, lo scorso febbraio, ha deciso di archiviare l'inchiesta a carico di due sanitari accusati di omicidio colposo. La pronuncia è stata fatta in favore del primario del reparto di Rianimazione e di una dottoressa in servizio al pronto soccorso.

Ad essere determinante sulla decisione di archiviare la posizione dei 2 medici (dopo che era stata archiviata quella di due infermieri) sarebbe stata una consulenza tecnica che, al contrario di quanto stabilito dai vecchi consulenti dell'accusa, sostiene che Loredana Guida avrebbe avuto solo il 20% delle possibilità di restare in vita quando, dopo una odissea sanitaria, arrivò in coma al pronto soccorso. Un precedente esperto dell'accusa aveva invece indicato il 60%.

La famiglia della giornalista-insegnante ha sempre, soltanto, chiesto giustizia. Un "giusto processo" che possa fare giustizia, consapevoli del fatto che Loredana non tornerà mai più. E che di compleanni, con il tavolo vuoto, o di 28 gennaio (la data della tragedia) ne continueranno a passare. Consapevoli del fatto che comunque vada, archiviazioni, condanne o assoluzioni, la coinvolgente risata di Loredana non potrà che restare nei ricordi di chi l'ha conosciuta, amata davvero. Ci sono ferite dell'anima che sanguineranno per sempre.

