Più loculi a Piano Gatta e disabili in auto all’interno del camposanto: piccola rivoluzione per i cimiteri della città

Piccola rivoluzione nei cimiteri della città dei templi. La novità più importante riguarda i disabili che adesso potranno entrare all’interno del cimitero direttamente con i propri automezzi, cosa che prima era tassativamente vietata. In più, al cimitero di Piano Gatta, si stanno ultimando i lavori per la realizzazione di nuovi loculi che potranno finalmente ospitare le oltre 70 salme che da troppo tempo attendono una degna sepoltura e che ancora oggi giacciono all’interno di un deposito.

Novità che sono state comunicate dall’assessore comunale alla sanità e ai servizi cimiteriali Giovanni Vaccaro: “Si continua a lavorare con rapidità ed efficienza - ha detto - ai loculi di Piano Gatta con un piano di ampliamento che ne prevede ben 170. Inoltre la modifica del regolamento di polizia mortuaria consentirà ora l'accesso nei cimiteri ai veicoli muniti di contrassegno per disabili. L'accesso sarà comunque consentito solo se il disabile è a bordo dell'autovettura. Sarà anche consentito l'accesso ai veicoli privati di soggetti con comprovate difficoltà motorie per patologie o per età previa istanza all'ufficio ‘servizi cimiteriali’ corredata da certificato medico comprovante la condizione. I veicoli privati autorizzati per accedere al cimitero potranno circolare negli orari di apertura del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, delle giornate di maggiore affluenza, come in occasione della ricorrenza dei defunti”.

Il Consiglio comunale, nei mesi scorsi aveva anche approvato la modifica al regolamento del cimitero di Bonamorone che riguarda la possibilità d’ingresso per i cani da affezione.