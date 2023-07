Locali della movida, spaccio e automobilisti "furbetti": continuano a "fioccare" le multe a San Leone

In un ristorante del lungomare Falcone-Borsellino sono state riscontrate "anomalie" in materia di tutela della salute e della sicurezza, nonché la mancanza di Scia. In un pub, sempre sul lungomare, la documentazione è risultata essere invece - dopo le verifiche della sezione Pasi - in regola per le serate danzanti, così come Scia e Siae.

Ennesima serata di controlli, quella di ieri, per i poliziotti della Questura di Agrigento che hanno focalizzato l'attenzione su San Leone e sui locali della movida dove, a migliaia, si riversano. Un giovane è stato pizzicato con una dose di "roba" ed è stato segnalato, quale consumatore abituale di stupefacenti, alla Prefettura.

Tante, invece, le contravvenzioni fatte per il mancato rispetto del codice della strada. Durante i controlli serali sono state 15 le sanzioni elevate, mentre - durante i controlli del pomeriggio, fatti assieme al reparto Prevenzione crimine, - erano state fatte altre 6 multe. Complessivamente sono stati ben 215 i veicoli controllati e 569 le persone identificate.

Risultati che si aggiungono a quelli delle ore precedenti, dopo che il questore Emanuele Ricifari ha disposto i controlli straordinari.

San Leone - ed è questo l'esplicito messaggio lanciato dalla Questura - è sì luogo di divertimento, svago e relax. Ma tanto gli automobilisti, quanto i titolari dei locali della movida, devono categoricamente rispettare le regole. Perché San Leone, contrariamente a quanto è accaduto negli anni passati, non sarà più location di tafferugli e risse, né di spaccio a cielo aperto, né "patria" dell'illegalità.

I poliziotti della Questura di Agrigento, su indicazione del ministero dell'Interno, stanno tenendo accuratamente d'occhio i luoghi di vacanza, per verificare il rispetto delle norme e della sicurezza dei cittadini e dei turisti. Era già accaduto a Lampedusa, nelle scorse settimane, e adesso appunto a San Leone.