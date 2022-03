“Locale frequentato da pregiudicati”, il questore sospende l’attività per 5 giorni

Bar chiuso per 5 giorni, a Licata, perchè frequentato da persone con precedenti penali e pregiudizi di polizia. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, in applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha eseguito un provvedimento di sospensione dell'attività di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande

"A seguito di controlli amministrativi effettuati da personale del commissariato di polizia di Licata - si legge nella nota della Questura - è stata accertata la ripetuta presenza nell’esercizio pubblico di persone aventi a proprio carico precedenti penali e pregiudizi di polizia.

Il provvedimento di sospensione scaturisce dall’intensa attività di controllo del territorio effettuata dal personale della polizia di Stato ed è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore del potere di sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la licenza di un pubblico esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità di Pubblica sicurezza, verte a favorire un ordinato svolgimento della convivenza civile ed ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini messa a rischio dalla presenza di soggetti pregiudicati nei pubblici esercizi".