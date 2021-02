Lo Stato è a Licata: concluso il comitato provinciale per l'ordine pubblico

Torture, incendi e criminalità: convocato comitato per l'ordine e la sicurezza

„Si è concluso da pochi minuti il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato questa mattina al Comune di Licata. A chiederlo alla Prefettura era stato il sindaco Pino Galanti dopo i tre fermi effettuati da Procura e carabinieri, per le torture realizzate sui disabili e poi diffuse via video sui social, ma anche in seguito ben 36 incendi di rifiuti e cassonetti registrati in soli 10 giorni ad inizio anno.

Se l'autore dei roghi, ad ogni modo, è stato già individuato, la presenza stamattina dello Stato nella città dell'Aquila ha ovviamente un importante valore simbolico ma anche operativo, stante che è possibile che siano state pensate attività di controllo precise da adottare da qui ai prossimi mesi.

