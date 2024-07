Ecco Live Arena, il sito alternativo a Piano San Gregorio: ospiterà Tony Effe, Alfa e il "Teenage Dream"

Un’estate 2024 senza i concerti a Piano San Gregorio, dopo le stagioni vissute nel 2023 e nel 2022 che hanno portato sotto la collina dei templi artisti come Zucchero, Venditti, De Gregori, Eros Ramazzotti, Tommaso Paradiso, Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Irama, Il Volo, Gigi D’Alessio.

Quest’anno siamo rimasti a bocca (quasi) asciutta e il patron Enzo Bellavia ha ripiegato su una struttura alternativa: il “suo” Sport Village che ha un terreno adiacente di grandi dimensioni dove è stato possibile allestire la cosiddetta “Live Arena” che assicura una platea con capienza uguale al teatro Valle dei templi di Piano San Gregorio. Circa 4 mila posti e stessi servizi compreso il parcheggio. L’impianto è in fase di allestimento e ospiterà 3 eventi: Tony Effe il 7 agosto, una tappa del tour dello spettacolo “Teenage Dream” il 22 agosto e poi Alfa il 23 agosto. Si starà sempre in piedi ma sono previsti dei posti a sedere in tribuna per i genitori che vorranno accompagnare i figli.

Di certo non i cartelloni a cui siamo stati abituati negli anni precedenti, ma una mini rassegna pensata per un pubblico molto giovane. Non a caso la direzione artistica è di Federico Bellavia che ha intrapreso lo stesso percorso imprenditoriale del papà Enzo. E proprio Enzo Bellavia comunque assicura: “Quest’anno è andata così a causa dei canoni proibitivi, imposti dal governo nazionale, per l’utilizzo dei siti archeologici per i concerti. Una normativa che è stata poi modificata, prima con la possibilità di ottenere un abbattimento del 50 per cento (quindi circa 28 mila euro per ogni spettacolo anziché 57 mila) e poi la facoltà concessa alla Regione siciliana di decidere in autonomia. Modifiche al precedente regolamento, però, divenute pienamente operative troppo tardi, quando ormai non era possibile allestire un cartellone di pari livello con quelli presentati negli anni precedenti.

Il futuro però promette bene: Bellavia ha infatti assicurato che per il 2025, anno di Capitale italiana della cultura, si sta già lavorando in sinergia con il Parco archeologico per mettere a punto una stagione degna di questo importante appuntamento. “Molto proficuo - ha detto Federico Bellavia - l’incontro che ho avuto alcuni mesi fa con il presidente di Assomusica Carlo Parodi che ha detto di avere particolarmente a cuore Agrigento e il suo magnifico scenario della Valle per promuovere i grandi eventi dal vivo”. Ma è stato anche importante il confronto tra Enzo Bellavia e il presidente del Parco archeologico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, per collaborare attivamente alla preparazione della stagione 2025 in concomitanza con Capitale della cultura.

Insomma un’estate 2024 che dovrebbe essere una “pausa”, con l’appendice appunto di Live Arena, per tornare l’anno successivo in grande stile. “Nel frattempo - ha aggiunto Federico Bellavia - ci stiamo dedicando all’allestimento di questa platea che trova posto in contrada Esa Chimento (dietro la Mosella), poco distante dal Villaggio Mosè. L’avevamo già utilizzata in passato e ci aveva dato grandi soddisfazioni. C’era stato anche Antonello Venditti che si era complimentato pur non avendo alle spalle uno scenario irripetibile come quello dei templi.

Inoltre Live Arena è una delle prime strutture - ha aggiunto Enzo Bellavia - ad adottare immediatamente l’ordinanza del presidente della Regione Renato Schifani che impone lo stop al lavoro nelle ore e nei giorni più caldi. Attualmente, per le operazioni di montaggio, i nostri operai finiscono il turno mattutino alle 12:30 e poi li ospitiamo tutti nella piscina dello Sport Village. Possono rilassarsi con le loro famiglie per poi riprendere al lavorare con la frescura delle ore serali”.

I 3 appuntamenti in cartellone

Tony Effe aprirà il 7 agosto e sarà l’unica tappa in Sicilia. Sua, insieme a Gaia, la hit più ascoltata e ballata del momento: “Sesso e samba”. Amatissimo dai giovani, in questi giorni sta letteralmente spopolando nelle piattaforme streaming con il nuovo album “Icon” che è anche balzato subito al comando della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.

Alfa terrà il suo concerto alla Live Arena il giorno dopo aver compiuto 24 anni, il 23 agosto. La scorsa estate ha spiazzato tutti con il tormentone “Bellissimissima” raggiungendo il quarto posto nella classifica italiana. Una canzone entrata di diritto tra quelle che si canticchiavano in spiaggia da giugno a settembre. La consacrazione arriva a Sanremo 2024 con “Vai!”: solo un decimo posto nella classifica generale ma tra i brani di maggior successo a livello discografico di tutto il Festival. Ora è il momento dell’album "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, che da il titolo anche all’attuale tour.

Il Teenage Dream Party, in programma il 22 agosto, è “la festa di tutti”, quella che non c’era mai stata se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata. Un party unico a tema che ripercorre tutto il primo decennio del nuovo millennio, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Una sorta di karaoke comunitario da un palcoscenico, con le coreografie di High School Musical, duetti di Camp Rock e delle serie tv più celebri degli anni 2000 senza rinunciare alle hit pop più celebri del decennio. Il tutto per riassaporare, con un pizzico di nostalgia, le sensazioni che hanno percorso l’infanzia e l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.