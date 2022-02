Litiga con la cognata e le assesta due schiaffoni in volto: denunciato ottantenne

Aggredisce la cognata e le assesta, sul visto, due schiaffoni. E’ per dissidi familiari – secondo quanto è stato ricostruito ai carabinieri – che un grottese ottantenne si sarebbe spinto a picchiare la cognata. Un pensionato che è stato, di fatto, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Grotte, per formalizzare la querela di parte, è stata la vittima dell’aggressione: una sessantaduenne. La donna, ai militari dell’Arma, ha ricostruito quanto era avvenuto all’interno delle mura domestiche: diatribe, discussioni e liti che sono, ad un certo punto, trascese e l’anziano le ha assestato sul visto due ceffoni. Una reazione che la donna, la cognata dell’ottantenne, non ha potuto né accettare, né tantomeno tollerare. Motivo per il quale, appunto, s’è rivolta ai militari dell’Arma che hanno messo a verbale l’accaduto e hanno deferito, alla Procura, il pensionato ottantenne che è stato, naturalmente, iscritto nel registro degli indagati. Appare scontato, inevitabile praticamente, che quei rapporti familiari verranno d’ora in avanti attenzionati dai militari.