Litiga con il vicino di casa per problemi condominiali e viene minacciato di morte: scatta la denuncia

Che i rapporti fra i due vicini di casa non fossero idilliaci era risaputo. Per un motivo o per un altro – sempre legati a problemi condominiali o di pagamenti di utenze – da tempo ormai si innescavano diatribe e discussioni. Anche piuttosto concitate. Nell’ultima circostanza si sono concretizzate – a dire di uno dei due coinvolti, il denunciante – anche delle minacce di morte. Ed è proprio per questo motivo che il canicattinese cinquantacinquenne s’è recato al commissariato di polizia ed ha formalizzato una querela a carico del suo vicino di casa.

Nell’ultima circostanza, il vicino avrebbe richiamato il cinquantacinquenne – che si occupa della contabilità condominiale – per fare ripulire il piazzale. Ma – stando, naturalmente, alla denuncia – l’altro canicattinese si sarebbe rivolto con tono provocatorio, sostenendo che non avrebbe più pagato il condominio e che gli avrebbe “sparato in bocca”. Il tutto anche davanti ad altri condomini.

Il cinquantacinquenne – stando a quanto ha riferito ai poliziotti – non avrebbe risposto per evitare che si arrivasse al contatto fisico e, anzi, si sarebbe rapidamente allontanato. Nel pomeriggio è però sopraggiunta la polizia perché il canicattinese avrebbe sostenuto d’essere stato aggredito e, anche davanti agli agenti delle Volanti intervenuti, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso. Tanto che, appunto, il gestore della contabilità condominiale, temendo ulteriori conseguenze o strascichi, s’è presentato al posto di polizia ed ha formalizzato una denuncia per minacce a carico del suo vicino di casa.

I poliziotti terranno d’occhio, naturalmente, e nei limiti del possibile, la situazione fra vicini di casa. Al cinquantacinquenne, quale supporto, è stato fornito pure il numero di telefono del centro antiviolenza nazionale “Telefono aiuto”.