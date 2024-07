"Infastidisce il vicino di casa e si scaglia contro i poliziotti": denunciato 39enne

"C'è il mio vicino di casa che crea fastidi e problemi". È raccogliendo questa segnalazione, giunta in sala operativa, che i poliziotti del commissariato di Canicattì sono accorsi in contrada Firriato. Avrebbero voluto e dovuto semplicemente riportare la calma. Sono stati invece "accolti" da un trentanovenne su di giri che non solo non ha voluto saperne di calmarsi, ma che ha anzi iniziato a insultare, e anche pesantemente, gli agenti, non lasciandosi nemmeno identificare.

È per le ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale che il canicattinese - risultato essere ubriaco - è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento.

