Lite in pieno giorno in via Atenea, soccorso un 70enne colpito da un pugno

In via Atenea, in pieno giorno, due uomini hanno avuto un violento alterco verbale sfociato in una vera e propria zuffa. Protagonisti un 40enne e un 70enne. Ed è stato proprio quest’ultimo ad avere la peggio: è stato colpito al volto da un pugno, così forte da stramazzare a terra senza più riuscire ad alzarsi. E’ stato subito soccorso e portato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni.

In via Atenea sono poi arrivati i poliziotti della sezione Volanti per ricostruire l’accaduto e capire le motivazioni che hanno portato alla lite. In via Atenea sono presenti diverse telecamere ed è probabile che la lite possa essere stata registrata.