Intervengono per divampare la lite fra ubriachi e uno si scaglia con spintoni e minacce ai carabinieri: arrestato

Intervengono in un locale del centro per sedare una lite divampata fra due ubriachi e uno degli esagitati si scaglia contro i carabinieri con spintoni e frasi minacciose, tentando più volte di colpire i militari dell'Arma con calci e pugni. Quando la pattuglia è riuscita a bloccare il quarantenne, questo ha iniziato a sbattere, ed anche più volte, la testa a terra. E' stato naturalmente fatto intervenire anche il personale del 118 che ha medicato il saccense. Soltanto a questo punto, i carabinieri di Sciacca sono riusciti a portarlo in caserma. Ma non è stato per niente semplice perché il quarantenne, prima dentro l'auto dei carabinieri, e poi dentro la camera di sicurezza, ha continuato a farsi del male: proseguiva a battere la testa contro la paratia. Ancora una volta, sono dunque dovuti intervenire i medici. Ma il saccense non soltanto ha rifiutato l'assistenza sanitaria, ma avrebbe anche tentato di aggredire i camici bianchi. L'operaio, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. E le ipotesi di reato contestate sono: minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dell'intervento, poco prima di mezzanotte, in un locale della movida saccense del centro, si sono occupati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia cittadina. Quando i militari sono giunti sul posto hanno subito sorpreso l'operaio che stava aggredendo un coetaneo nullafacente. Naturalmente, i militari hanno tentato subito di ristabilire l'ordine e riportare la pace fra i due. Ma non c'è stato verso.