Divampa la lite per motivi sentimentali: 24enne accoltellato finisce in ospedale, i fendenti sferrati da una 22enne

La lite è "divampata" per motivi sentimentali. Un ventiquattrenne di Canicattì è finito al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" perché colpito alle spalle da ben quattro fendenti. E' stato ricoverato, ma i medici hanno già sciolto la prognosi: guarirà, salvo complicazioni, in circa 20 giorni.

Mancavano pochi minuti all'una, la scorsa notte, quando i poliziotti - raccogliendo una segnalazione giunta al numero unico d'emergenza, il 112 - accorrevano da Agrigento fino a Canicattì. C'era un giovane, il ventiquattrenne appunto, ferito. Non era in pericolo di vita, ma era certo che qualcuno gli aveva sferrato ben quattro coltellate. I poliziotti della sezione Volanti, in maniera fulminea, hanno ricostruito e accertato che a sferrare i fendenti al ventiquattrenne è stato non un "rivale" in amore, ma una donna, anzi una ragazza. L'aggressore è stato identificato in una ventiduenne di Canicattì.

Le lesioni personali subite dal ventiquattrenne è un reato che risulta, visto i 20 giorni di prognosi, procedibile a querela di parte. Denuncia che dovrà essere formalizzata alle forze dell'ordine dalla vittima. Nessun dubbio comunque, non per i poliziotti, sul fatto che la ventiduenne avrebbe sferrato le coltellate a margine di una lite per motivi sentimentali.