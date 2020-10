"Urinavano per strada": scattano 2 sanzioni, denunciato il tunisino che litigò a Porta di Ponte

Atti contrari alla pubblica decenza. E' per questo motivo che i poliziotti della sezione Volanti hanno elevato due sanzioni amministrative ad altrettante persone pizzicate mentre urinavano in vicolo San Pietro, nei pressi della centralissima via Atenea. Zona nella quale non potranno più rimettere piede nelle prossime 48 ore perché, a loro carico, è stato firmato un ordine di allontanamento.

Sempre i poliziotti della sezione Volanti, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino hanno denunciato il tunisino che è stato protagonista, nei giorni scorsi, della lite con un cittadino libico a Porta di Ponte. L'immigrato si è - stando all'accusa - reso responsabile delle ipotesi di reato di minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento aggravato.

Nel corso del fine settimana, i poliziotti dell'Upgsp, in centro, hanno controllato complessivamente 70 persone.