Tensione al Grande Fratello Vip, litigano Oriana e Micol: è scontro tra due "spartane"

Nonostante manchi un giorno alla finalissima del Grande Fratello Vip, la tensione è altissima anche tra i concorrenti. Doveva essere - secondo tanti - una settimana di puro relax, invece sono stati giorni di grande tensione. Ad interrompere una cena che - sembrava apparentemente tranquilla - ci hanno pensato Oriana e Micol. Entrambe finaliste che, durante la pizza, hanno avuto un alterco. Alla base del litigio i modi - secondo Oriana - irrascibili dell'amica, Micol Incorvaia.

Ma ecco la storytelling della serata. Oriana chiede altro vino a Micol, l'empedoclina: "Ti passiamo i bicchieri? No amore non puoi farlo così il bicchiere, non c'è altro vino". Queste parole hanno infatidito Oriana che ha rincarato la dose: "Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile". La replica di Micol non si è fatta attendere: "Non mi riferivo a questo, non è così. Tu non mi hai neppure chiesto come stavo". Il chiarimento, non si è fatto attendere, i "vipponi" sono stati chiamati a dire le "ultime verità" in vista della finale. "Hai buoni sentimenti e credi nei legami. Amo la tua schiettezza, dici la tua anche al costo di litigare".

Micol e Oriana fanno parte del team "spartani". Il web su questa lite si è diviso. Alcuni pensano che sia stata una strategia di Oriana in vista della finale del game. Altri, invece, vedono una Micol stanca e irrascibile. L'ulimo atto andrà in onda domani sera: sarà Alfonso Signorini a decretare il vincitore di una delle edizioni più litigiose di sempre.