Nuova rissa al porto, è uno strascico del tafferuglio dei giorni scorsi?

S’è trattato di uno strascico della rissa di giovedì scorso al porto di Marianello? O sono subentrati nuovi elementi di diatriba? Se lo chiedono polizia e carabinieri che sono accorsi, ancora una volta, nell’area portuale dove più persone – e forse sono proprio gli stessi coinvolti nel precedente episodio – sono venute alle mani.

I coinvolti, di questo nuovo fatto, risultano essere ancora in corso di identificazione. Non ci sono stati, almeno stavolta, per fortuna, feriti. Giovedì invece un licatese rimase ferito nel maxi tafferuglio che coinvolse una decina di persone.