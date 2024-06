Litiga con la mamma e viene trovata ferita ad un braccio: è mistero su cosa sia accaduto

Una ferita da taglio ad un braccio. Così una tredicenne è stata trovata dai poliziotti che sono intervenuti in centro, ad Agrigento, per una lite in famiglia. La mamma, trovata in forte stato di alterazione, è stata portata al reparto di Psichiatria dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove è stata sottoposta a consulenza e poi, non essendo necessario il ricovero, subito dimessa e riportata ad Agrigento.

Quanto è avvenuto nei giorni scorsi nell'abitazione non è affatto chiaro. A parlare di un diverbio con la figlia minorenne era stata la stessa agrigentina trentaseienne. Non è chiaro però come l'adolescente abbia riportato una ferita da taglio al braccio. E in via precauzionale, i poliziotti hanno affidato sia la tredicenne che i suoi due fratellini al papà, ex compagno della trentaseienne.

