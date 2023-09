Accorrono per una lite in famiglia e trovano cocaina, pistola giocattolo e coltellacci: arrestato

Sono accorsi per una lite in famiglia e hanno arrestato, per maltrattamenti, un disoccupato ventisettenne. Durante la perquisizione domiciliare, in casa del giovane i carabinieri hanno rinvenuto anche, e sequestrato, una pistola giocattolo priva del necessario tappo rosso, con caricatore e munizioni a piombini, circa 45 grammi di cocaina e tre coltelli a scatto.

Tanto la pistola giocattolo a molla, quanto la droga e i coltellacci sono stati appunto posti sotto sequestro. Stupefacente e arma giocattolo verranno, come sempre avviene in questo genere di casi, sottoposti ad analisi e verifiche.

L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

I carabinieri hanno inoltre attivato, per la vittima dei maltrattamenti in famiglia, l'iter del cosiddetto "codice rosso" che serve per tutelare e garantire l'incolumità della persona offesa.