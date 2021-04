"Minaccia e maltratta la moglie davanti ai figli", 50enne allontanato dalla casa familiare

L'uomo è stato indagato per minacce gravi e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento della Questura è stato firmato perché vi sono fondati motivi per ritenere in grave e attuale pericolo la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa