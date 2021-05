Scazzottata all'ex eliporto, accorre polizia e ambulanza: gli esagitati in fuga

Una scazzottata all’eliporto fra due ragazzi, verosimilmente di Favara. Questa sera, nella zona dell’eliporto di San Leone, è scattato l’allarme rissa. E sono state ben cinque le pattuglie della polizia che, in maniera fulminea, si sono precipitate nel piazzale. In via precauzionale è stata fatta arrivare anche un’autoambulanza del 118.

In realtà, stando a quanto è stato ricostruito dagli stessi poliziotti in serata, a darsele di santa ragione sono stati due ragazzi, forse di Favara. Una lite, dunque. Una scazzottata che non ha avuto nessuna conseguenza perché quando i poliziotti sono giunti sul posto, loro non c’erano già più. Poco prima però, sul lungomare Falcone-Borsellino, era stata soccorsa una ragazzina di 13, forse 14, anni perché ubriaca aveva perso i sensi ed era finita sul selciato. La ragazzina, in via precauzionale, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".