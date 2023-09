“Liste d’attesa pilotate” in ospedali, ambulatori e cliniche: indagini dei Nas anche nell’Agrigentino

Anche il territorio agrigentino è rimasto coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri del Nas, che ha riguardato l’intero territorio nazionale, sulla gestione delle liste di attesa e agende di prenotazione per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici relative al Servizio sanitario nazionale. Liste che sarebbero state “pilotate” privilegiando favorendo conoscenti e pazienti “raccomandati” che avrebbero ottenuto la priorità, anche dietro pagamento di somme di denaro. In Sicilia sarebbero 14 i presidi ospedalieri e sanitari, sparsi nelle province di Agrigento e Palermo, finiti sotto la lente d’ingrandimento dei Nas. Esaminate 23 distinte unità operative e ambulatoriali e la sospensione delle prenotazioni per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e strumentali (le cosiddette “agende chiuse”). Inoltre è stato accertato che alcune prenotazioni non venivano fatte confluire nel sistema informatico del Cup, ma inserite in un registro cartaceo.

Alcuni medici avrebbero dunque favorito conoscenti e pazienti privati stravolgendo le liste d’attesa. I reati contestati sono la falsità ideologica e materiale, la truffa aggravata, il peculato e l’interruzione di pubblico servizio.

I numeri dell’operazione, su scala nazionale, parlano di 26 persone denunciate, tra medici e infermieri, dopo la verifica sulla gestione di 3.884 liste di attesa e agende di prenotazione.