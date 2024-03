Liste d'attesa in ospedale: fino a 330 giorni per una colonscopia con priorità "P"

Per fare una colonscopia, con priorità B, la prima disponibilità è per il 7 settembre. Avendo la priorità B, la legge prevede che venga effettuata entro 10 giorni. Mentre la prima disponibilità, per la priorità P (la legge prevede che venga effettuata entro 120 giorni), è al 26 gennaio 2026, ossia 330 giorni d'attesa. A riportare questi dati, facendo il punto sull'incubo liste d'attesa negli ospedali, è il quotidiano Repubblica. Per una tomoscintigrafia miocardica, esame diagnostico sul cuore, occorrerà invece attendere fino al 17 luglio del 2025. Per una risonanza magnetica del cervello e del tronco encefalico, con mezzo di contrasto, il 19 luglio per una priorità B e il 18 novembre di quest'anno per una priorità P.

Sulle colonne del quotidiano Repubblica, il commissario straordinario dell'Asp Giuseppe Capodieci ha spiegato: "Il problema della tomoscintigrafia miocardica è collegato alla carenza di cardiologi piuttosto che alle apparecchiature". Sempre Capodieci ha dichiarato a Repubblica che "non si riesce a saturare le richieste di endoscopia. Sto predisponendo un piano straordinario per cercare di recuperare le richieste in attesa, anche ricorrendo a prestazioni esterne".