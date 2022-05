Liquido corrosivo sull'auto di un trentenne, nessun dubbio: è danneggiamento mirato

Le caratteristiche, questa volta, sono quelle di un danneggiamento mirato. Non di un raid vandalico qualunque, ma di un gesto indirizzato al proprietario di quella Volkswagen Tiguan. Qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – ha fatto cadere sull’autovettura, che era posteggiata in via Papa Luciani ad Agrigento, del liquido corrosivo.

Liquido che ha, inevitabilmente, devastato, e in più punti, la carrozzeria della vettura di proprietà di un disoccupato trentunenne residente nella città dei Templi. A rivolgersi all’ufficio Denunce della polizia di Stato, raccontando quanto aveva subito, è stato proprio lo stesso proprietario della macchina. Gli agenti hanno acquisito la denuncia, formalizzata a carico di ignoti, e hanno avviato le indagini. E’ stato subito localizzato il punto esatto in cui la Volkswagen Tiguan era posteggiata e questo, naturalmente, per verificare se, in zona, vi fossero o meno presenti degli impianti di videosorveglianza. Telecamere i cui filmati potrebbero subito indirizzare l’attività investigativa per identificare l’autore del pesante – anche economicamente - danneggiamento.