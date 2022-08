La cooperativa “Casa amica” va in liquidazione coatta, i dubbi del Codacons: “La città perde altri 30 posti di lavoro”

L’assessorato regionale alle attività produttive, con apposito decreto, ha deciso: la cooperativa sociale onlus “Casa amica” di Agrigento, la storica comunità-alloggio per giovani disagiati, va in liquidazione coatta.

Sul caso è intervenuto il Codacons che, con una nota firmata da Peppe Di Rosa, si chiede “per cosa e per chi si è arrivati a questo punto”. Noi - dice Di Rosa - gridiamo ormai da anni che c’è più di qualcosa che non ci convince nella gestione del Distretto D1 che ha in mano i fondi per le cooperative di questo genere. E se dietro la chiusura della più nobile e vecchia cooperativa agrigentina ci fossero interessi di altro genere? Intanto una cosa è certa: la città perde altri 30 posti di lavoro. Ci chiediamo come mai il Consiglio comunale non abbia nominato una commissione speciale per una problematica così importante. E se lo ha fatto, come mai non sono state rese pubbliche le decisioni delle commissioni interessate?”.