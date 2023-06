Entrano in casa di un pensionato 86enne e rubano i contanti nascosti nella cassapanca

Forse non era mai successo. O comunque non negli ultimi decenni. Ma anche a Linosa, una realtà piccolissima dove tutti si conoscono bene, è stato messo a segno un furto in abitazione. A farne le spese è stato un pensionato ottantaseienne. Qualcuno, senza essere visto, fra il primo aprile e lo scorso 17 giugno, è riuscito ad intrufolarsi nella sua residenza, in via Re Umberto, ed ha rubato i soldi che l'anziano custodiva all'interno di una cassapanca.

Il danno non è stato quantificato. L'anziano ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione isolana dei carabinieri che, adesso, stanno cercando di capire chi può essere stato il delinquente. L'area non è coperta da impianti di videosorveglianza, questo è certo.