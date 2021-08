Peschereccio rischia di affondare, vigili del fuoco salvano natante ed equipaggio

Il "Fante di picche" della flotta di Mazara del Vallo, per cause non ancora chiare, imbarcava acqua a circa 12 miglia dalla costa di Linosa

Peschereccio di Mazara del Vallo, il "Fante di picche", rischia di affondare a circa 12 miglia dalla costa di Linosa. Il natante, per cause ancora non chiare, imbarcava acqua. A mobilitarsi, trasportati da una motovedetta della Capitaneria di porto di Lampedusa, sono stati i vigili del fuoco della più grande isola delle Pelagie. Ed è stato proprio l'intervento dei pompieri, "armati" di attrezzature idonee per l'aspirazione di acqua, che ha scongiurato il peggio: si è riusciti, infatti, a mantenere a galla il peschereccio che è stato messo in sicurezza e portato al porto più vicino, quello di Linosa appunto. Salvo, naturalmente, tutto l'equipaggio.