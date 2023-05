Insegnante 55enne si suicida a Linosa, i carabinieri stanno cercando di capire i motivi del tragico gesto

Un insegnante, originario dell'Agrigentino, si è suicidato ieri a Linosa. Uno choc per la piccola comunità dove, dalla serata e ancor oggi, non si parla d'altro.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della piccola stazione isolana. E i militari dell'Arma hanno, appunto, accertato che l'uomo - un cinquantacinquenne - si è impiccato. E' stata subito avvisata la Procura di Agrigento.

Non si conoscono - non sono, al momento, riusciti a far chiarezza neanche i carabinieri - i motivi del tragico gesto. Scontato che gli investigatori proveranno a far chiarezza sulle motivazioni che hanno determinato la tragedia.