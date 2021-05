Scoppia l'incendio sul camion dei rifiuti, pompiere libero dal servizio si mobilita

Scoppia l'incendio all'interno del camion dei rifiuti e un vigile del fuoco, libero dal servizio, si mobilita per scongiurare la distruzione del mezzo e per mettere tutto in sicurezza. Protagonista, suo malgrado, di un autentico tour de force è stato il capo reparto dei vigili del fuoco Gerardo Errera che, ordinariamente, presta servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa, ma che oggi era appunto libero dal servizio e a casa: nella sua Linosa.

La spazzatura era sul camion dei rifiuti, lasciato posteggiato a Linosa. All'improvviso, le fiamme. Un incendio scaturito da autocombustione. A mobilitarsi è stato appunto il capo reparto Gerardo Errera che ha fatto tutto da solo, pur di salvare il mezzo e di evitare rischi. Domani, naturalmente, l'Iseda provvederà a rimuovere i cumuli inceneriti.

"Da anni, la Uil denuncia la mancanza di un distaccamento dei vigili del fuoco nella più piccola delle Pelagie - ha detto Antonello Di Malta, segretario della Uil di Agrigento - . L'ex sindaco Giusy Nicolini aveva individuato e finanziato 250 mila euro per rendere idonea una struttura, da allora sono passati quasi cinque anni ma ancora i cittadini di Linosa non possono avere i vigili del fuoco. Devono fare affidamento sull'unico vigile che fa servizio a Lampedusa e sulle sue ore libere, una volta che è rientrato a casa. Non e più tollerabile che ancora i cittadini di Linosa debbano aspettare che venga consegnata la struttura al comando di Agrigento - ha concluso Di Malta - . Sollecitiamo il sindaco e il prefetto a porre fine a questa opera lasciata incompiuta".