Divampa un incendio, a Linosa ci si improvvisa vigili del fuoco

Quel distaccamento dei vigili del fuoco che non c'è. E che, di fatto, costringe gli isolani - gli abitanti di Linosa - ad intervenire come meglio possono per evitare danni. Uno degli esempi concreti s'è registrato stamattina: in contrada Molino è divampato un incendio. Gli abitanti, temendo che le fiamme si estendessero danneggiando la macchia Mediterranea e avvicinandosi alle case, hanno chiamato il 115. L'Sos è stato, naturalmente, subito deviato al distaccamento dei pompieri di Lampedusa. Vigili del fuoco per i quali, vista la distanza, non è stato affatto semplice intervenire.

I linosani non si sono dati per vinti e rimboccandosi le maniche hanno - utilizzando un singolare automezzo - prima circoscritto e poi completamente spento l'incendio.

Su quanto è accaduto è intervenuto il segretario della Uil dei vigili del fuoco di Agrigento, Antonello Di Malta: "Da anni Linosa e i vigili del fuoco aspettano la consegna dei locali deliberati dall' ex amministrazione Nicolini per l'apertura del distaccamento volontario dei vigili del fuoco".