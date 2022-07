Scoppia lite davanti la guardia medica turistica: imprenditore minaccia di morte il medico

Scoppia un acceso diverbio, all’esterno dei locali del servizio di continuità assistenziale, e imprenditore linosano minaccia di morte il medico incaricato del pubblico servizio di guardia medica turistica. A denunciare il sessantasettenne isolano, alla Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati i carabinieri della locale stazione. E lo hanno fatto a conclusione di una brevissima indagine.

Imprenditore e medico si sarebbero visti, negli scorsi giorni, dinanzi i locali del servizio di continuità assistenziale di Linosa. Non è ben chiaro – o comunque non è stato reso noto – se l’incontro sia stato casuale o se, invece, si erano dati appuntamento. Vi sarebbe stata un discussione, ben presto trasformatasi in diverbio e il sessantasettenne avrebbe – stando all’accusa che i carabinieri hanno formalizzato in Procura – minacciato di morte il medico, un palermitano quarantenne, incaricato pro tempore del pubblico servizio di guardia medica turistica. Minacce gravissime, appunto, delle quali, adesso, il linosano dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria. Appare scontato – anche se non vi sono appunto conferme istituzionali – che la diatriba, presto trasformatasi in lite e diverbio, fra imprenditore e medico sia nata a causa di questioni legate al servizio o prestazioni sanitarie. Gli animi si sono, all’improvviso, esagitati e il linosano sessantasettenne ha, di fatto, perso il controllo, tant’è che, appunto, avrebbe rivolto al sanitario – stando sempre all’accusa formalizzata dai militari dell’Arma – delle minacce di morte. Tanto a Linosa, quanto a Lampedusa, non è la prima volta che si determinano diatribe o liti fra isolani e medici in servizio di guardia medica.