Fallisce tentativo di recupero del portellone del Sansovino, in arrivo mezzo più potente

Ennesimo tentativo fallito per il recupero del portellone del "Sansovino". Nonostante, da Lampedusa a Linosa, nei giorni scorsi, sia stata portata una gru, il mezzo non è riuscito a sollevarlo e a riportare il portellone sulla banchina.

Il portellone, tornato a galla grazie a dei palloni, non s'è potuto dunque recuperare, nonostante i ripetuti tentativi per riuscire a chiudere il "caso".

Sul traghetto "Lampedusa", a Porto Empedocle, è stata imbarcata una gru più grande e potente. Quando il mezzo meccanico giungerà a Linosa, si tenterà ancora una volta ad alzare il portellone del "Sansovino" che dovrà poi raggiungere la motonave che è già ferma ed è in attesa di andare in cantiere.

Per portare la gru più potente a Linosa, oggi, il traghetto ha saltato la corsa: non c'è stato il tradizionale collegamento fra Porto Empedocle e Lampedusa, passando proprio per Linosa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.