Si stacca e cade in mare il portellone del traghetto, 347 passeggeri sbarcati a Linosa

Ore 16,52. I 347 passeggeri, di cui 84 extracomunitari e 10 uomini di scorta, hanno lasciato il traghetto di linea "Sansovino". Su ordine della Capitaneria di porto tutti i passeggeri sono stati sbarcati al porto di Linosa. Verranno trasferiti a destinazione, ossia Porto Empedocle, con il secondo traghetto di linea che serve la tratta: il "Cossyra" e con l'aliscafo "Ettore" di Liberty Lines. "Durante le operazioni di disormeggio e chiusura, a causa della rottura di un cavo d’acciaio, il portellone centrale della nave 'Sansovino' ha ceduto sganciandosi dai supporti. La nave è rimasta in rada a Linosa in attesa dell’autorizzazione delle competenti autorità - hanno reso noto dalla compagnia Carone & Tourist - per poter effettuare il viaggio di trasferimento e avviare i necessari lavori di riparazione una volta giunta a Porto Empedocle. Caronte & Tourist - prosegue la nota - sta provvedendo a riproteggere i 347 passeggeri a bordo. In particolare, 147 migranti (per 63 era stato predisposto, dalla Prefettura, il trasferimento proprio con il 'Cossydra') con relativa scorta saranno imbarcati sulla motonave 'Cossyra' e 200 sull'aliscafo 'Ettore' di Liberty Lines”. C&T sta inoltre "valutando diverse opzioni per garantire - nei prossimi giorni - il passaggio sui propri mezzi ai passeggeri che avevano già prenotato, prevedendosi per la 'Sansovino' lavori di riparazione di una certa importanza e dunque una fermata in cantiere non brevissima.

Ore 14,15. E' in fase di disormeggio, dal porto di Linosa, che il portellone centrale del traghetto di linea "Sansovino" s'è staccato ed è finito in mare. Momenti di grande apprensione sulla motonave che è rimasta ferma poco fuori dal porto della più piccola isola delle Pelagie. La Capitaneria di porto sta cercando, assieme alla compagnia proprietaria del traghetto: la "Caronte&Tourist", di capire cosa fare. La motonave - a bordo della quale ci sono 150 turisti e 84 migranti - non può infatti viaggiare in questo modo. Non può tornare a Lampedusa, né fare rotta verso Porto Empedocle dove sarebbe dovuta giungere - se non ci fosse stato questo incidente - in serata.

I laterali del portellone, quelli utilizzati per il passaggio pedonale, ci sono ancora. L'ipotesi che, con il passare dei minuti, sembra prendere sempre più corpo è che, utilizzando i laterali del portellone, si possa procedere allo sbarco dei passeggeri. Fra i turisti che stavano rientrando da Lampedusa e Linosa ci sono anche, imbarcati appunto sul traghetto, gli 84 tunisini trasferiti dall'hotspot. L'idea è che turisti (51 quelli imbarcati a Linosa) e migranti possano, una volta sbarcati a Linosa, venire recuperati dall'aliscafo e tornare a Lampedusa o procedere verso Porto Empedocle. Tutto, al momento, è in fase di valutazione. L'imbarcazione avrà bisogno di una ispezione tecnica, e conseguente autorizzazione, per potersi spostare verso Lampedusa dove si procederà a manutenzione e dunque alla ricollocazione del portellone centrale. Si registrano, però, intanto proteste perché i passeggeri non sanno se torneranno a Porto Empedocle con la stessa nave o sarà necessario un trasbordo. "La situazione è sotto controllo - spiegano dalla Caronte&Tourist - . Si è spezzato un cavo che reggeva il portellone. Entro un'ora sapremo se il guasto sarà riparato o manderemo una nuova nave per proseguire il viaggio di ritorno".

(Aggiornato alle ore 17)

