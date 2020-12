"A caccia dentro la riserva e col porto d'armi scaduto", denunciati in due

Non soltanto cacciavano all’interno della riserva naturale orientata “Isole Pelagie”, dove è naturalmente vietato, ma uno aveva il porto d’armi per uso venatorio scaduto e l’altro cacciava con mezzi non consentiti. Due linosani di 44 e 54 anni sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati i carabinieri della piccola stazione di Linosa, realtà che è coordinata dal comando compagnia di Agrigento.

I carabinieri della stazione di Linosa si sono imbattuti nei due cacciatori durante quello che avrebbe dovuto essere un ordinario servizio di pattugliamento. Non è stato reso noto – dal comando compagnia di Agrigento – se i militari avessero o meno dei sospetti su potenziali cacciatori all’interno della riserva. Di fatto, però, i due sono stati pizzicati ed è subito scattato il controllo. Uno è stato, appunto, - stando all’accusa formalizzata dai militari – trovato con il porto d’armi per uso venatorio scaduto. L’altro invece cacciava con mezzi non consentiti e, stando a quanto trapela, violenti. Pare che uccidesse i volatili catturati sbattendoli contro grosse rocce.