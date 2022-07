Prevenzione, a Linosa il 50% degli abitanti risponde all'appello dell'Asp

Giornata di prevenzione a Linosa, su 400 abitanti in 200 hanno fruito delle prestazioni erogate dall'Azienda sanitaria provinciale in occasione della "Giornata della Salute" promossa in collaborazione con il Comune.

In particolare sono state 201 le prestazioni assicurate di cui: 65 dello screening cardiologico (visite ed ecocardiografia); 7 dello screening pneumologico; 13 screening delle malattie metaboliche; 24 screening del melanoma; 5 screening del cervicocarcinoma (3 HPV Test e 2 Pap Test); 28 screening urologico (tra visite ed ecografie); 5 vaccinazioni pediatriche e 55 prestazioni dell’ufficio amministrativo mobile (tra rilascio tessere sanitarie, scelta del pediatra, esenzioni ticket per reddito e patologia). Assicurate anche le vaccinazioni anticovid, tra cui a domicilio una quarta dose ad una signora di 92 anni.

A seguito delle diagnosi effettuate, alcuni utenti sono stati indirizzati ad un percorso di secondo livello, già, pianificato. Intanto questa sera prenderà il via nella maggiore delle Pelagie l’Open day itinerante organizzato, sempre in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in occasione di Lampedus’Amore.

Da oggi a sabato 9 luglio, dalle 17 alle 24, a bordo dei camper verranno assicurati: mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), Pap Test o Hpv Test (screening del cervicocarcinoma per donne di età compresa tra 25 e 64 anni) o ritirare il Sof Test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto).

Sarà inolre presente un camper dedicato alle vaccinazioni anticovid.