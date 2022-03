Intestano la linea telefonica ad un racalmutese: denunciata coppia di Vibo Valentia

Come abbiano fatto ad entrare in possesso dei documenti del racalmutese non è chiaro. E’ certo però che un uomo e una donna di Vibo Valentia sono riusciti ad intestare al racalmutese cinquantunenne la linea telefonica della loro abitazione. E al racalmutese, naturalmente, sono cominciate ad arrivare le bollette da pagare. Bollette sempre più pesanti. L’uomo, all’inizio, non capiva, non riusciva a raccapezzarsi su cosa potesse essere successo e perché gli arrivavano quelle maxi stangate. Poi, senza perdere tempo per sua fortuna, s’è presentato – era la fine dello scorso gennaio - alla stazione dei carabinieri del paese ed ha raccontato tutto ai militari.

Sono state avviate delle indagini e i militari dell’Arma di Racalmuto – coordinati dal comando compagnia di Canicattì – sono riusciti quasi subito a fare chiarezza: il racalmutese cinquantenne era finito nelle “maglie” di una ben congegnata truffa. E sono stati, appunto, anche identificati – e denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento – i due presunti autori. A finire nei guai sono stati un cinquantaduenne e una ventenne di Vibo Valentia. I due sarebbero appunto riusciti – secondo l’accusa formalizzata dai militari dell’Arma – a farsi allacciare una linea telefonica nella loro abitazione a nome del racalmutese cinquantenne.