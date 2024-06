Svaligiati i distributori automatici e rubati 2 pc: danno da oltre 3mila euro per il liceo "Sciascia"

È stato quantificato in oltre 3mila euro il danno provocato al liceo Scientifico "Antonio Sciascia" di Canicattì dove, fra mezzanotte e mezza e le ore 2 di mercoledì scorso, sono riusciti ad intrufolarsi i ladri. Malviventi che hanno forzato la porta d'ingresso del pianterreno. Ad essere rubati sono stati 3 computer, ma sono stati anche danneggiati i distributori di automatici di bevande e snack da dove sono state asportare le cassettine contenenti le monete.

La denuncia di furto aggravato è stata formalizzata, alla stazione dei carabinieri di Canicattì, dalla dirigente scolastica. Il danno provocato all'istituto scolastico di via Pasolini è stato, appunto, quantificato in oltre 3mila euro e non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno compiuto il furto. Difficile ipotizzare che possa essere entrato in azione un ladro solitario. L'ipotesi - che dovrà essere suffragata - è che siano entrati in azione più delinquenti.

