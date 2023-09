Anno scolastico al via, la preside del liceo Leonardo: "Studenti accolti guardandoli negli occhi"

Anno scolastico al via anche ad Agrigento, dove il liceo Scientifico "Leonardo" ha fatto il boom di iscrizioni. Ad accogliere gli spaesati, agitati, forse anche ansiosi, studenti, stamani, i docenti e il dirigente scolastico Patrizia Pilato. "Sono circa 360 gli alunni che sono stati accolti gioiosamente all'interno della nostra scuola. Come sempre, riteniamo che gli alunni rappresentino un patrimonio inestimabile - ha detto Patrizia Pilato ad AgrigentoNotizie - . Noi abbiamo una educazione, una mission, centrata sulla persona. Abbiamo accolto i nostri ragazzi guardandoli negli occhi e condividendo con loro la gioia di essere al 'Leonardo'. Il senso di appartenenza che permea i muri, le aule, gli uffici del 'Leonardo' sono certa che i ragazzi lo hanno già colto all'ingresso. E sono certa che sarà il filo conduttore della meravigliosa esperienza che hanno iniziato oggi".

A debita distanza, nel piazzale della scuola, anche tanti genitori, più emozionati dei figli. "Ho visto che c'erano tanti genitori - ha confermato ad AgrigentoNotizie la dirigente scolastica del "Leonardo" - ed ho condiviso con loro il pathos di questa prima giornata. Mi piace vedere la famiglia accanto ai nostri ragazzi, per noi è importantissimo curare anche il rapporto con la famiglia per costruire, per loro, il migliore percorso possibile nei cinque anni. Come dico io sempre ai genitori: li prendiamo bambini, li consegneremo uomini, cittadini europei".