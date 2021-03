"Troppi positivi", dalla Regione stop alle lezioni a Lampedusa e Porto Empedocle

Troppo alta la percentuale di positivi al Coronavirus rispetto al numero di abitanti: chiuse tutte le scuole a Lampedusa e Porto Empedocle. A deciderlo è stato il presidente della Regione in applicazione del Dpcm Draghi che fissa questa proporzione nel caso del raggiungimento della soglia dei 250 casi positivi su 100mila abitanti.

Un provvedimento che ha attuato in autonomia il sindaco di Raffadali (comune non citato nella nota della Regione di stasera) ma che riguarderà i due centri molto probabilmente a causa dei numeri derivanti dalla presenza di soggetti extracomunitari risultati positivi al Covid. Un fatto che è stato denunciato in primis dalla sindaca Ida Carmina (Porto Empedocle è a 63 positivi, ma 50 sarebbero appunto migranti sulla nave-quarantena) ma che al momento Palermo sembra non aver preso in considerazione anche se si precisa che "la valutazione sulla chiusura o riapertura degli istituti scolastici verrà fatta settimanalmente".

Intanto oggi, a firma del sindaco di Agrigento Franco Micciché si è disposta, dopo i quattro nuovi studenti positivi al Covid al liceo scientifico e delle scienze umane "Politi" di sospendere le lezioni. Identico provvedimento era stato preso per il liceo classico Empedocle.

"L’Asp, preso atto delle modalità d’insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione per sospetta variante inglese e dell’alto numero di contati stretti e di contatti occasionali - dice una nota dell'Ente - ha proposto al sindaco la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza del Liceo 'Politi' da domani 5 marzo a venerdì 19 marzo".

(aggiornato alle 21)